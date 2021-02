Avola, al via i lavori al Pronto soccorso del Di Maria

Avviati questa mattina i lavori al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola.

Erano presenti il sindaco di Avola Luca Cannata, il direttore generale dell'Azienda sanitaria Salvatore Lucio Ficarra, la parlamentare regionale Rossana Cannata e il direttore sanitario Rosario Di Lorenzo. I lavori dovrebbero concludersi entro l'anno ma nel frattempo sarà ugualmente garantito il corretto e regolare funzionamento del reparto. A intervento ultimato avrà, tra l’altro, nuovi impianti elettrici, di climatizzazione estiva e invernale e dei gas medicali e disporrà di nove box ambulatori distinti per codici, uno spazio dedicato all’isolamento, un ambiente per il trattamento dei codice rossi attrezzato con tavolo e lampada scialitica e box aggiuntivo di osservazione.

“Un importante risultato per i cittadini e per il personale sanitario – dice il sindaco Cannata - La Regione Siciliana sta investendo per far sì che al Di Maria possa esserci uno dei Pronto soccorso più importanti della Sicilia Orientale".