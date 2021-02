Primo turno del Great Ocean Road Open di Melbourne, vittoria di Caruso su Seppi

Il tennista originario di Avola, Salvo Caruso, vince contro Seppi nel primo turno del Great Ocean Road Open di Melbourne.

“Non è stata una bellissima partita - ha dichiarato al termine del match - ci sono stati tanti errori da entrambe le parti. Era però importante vincere e sono contento di averla portata a casa. Andreas per me è stato un giocatore che sin da piccolo ho preso da esempio. L'ho sempre apprezzato sia per il suo modo di giocare che come persona, per questo - ha concluso - ho molto rispetto nei suoi confronti. Adesso guardo avanti concentrandomi subito sul match del secondo turno”.