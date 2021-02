Siracusa, soccorso a persona: in azione i vigili del fuoco con l'autoscala

Soccorso a persona priva di sensi questa mattina in via Italia a Siracusa. i vigili del fuoco sono intervenuti a supporto del 118, per una persona priva di sensi. Applicando in via precauzionale le procedure anti covid e muniti dei dpi, l’hanno calata dal sesto piano immobilizzandola in una barella con l’ausilio dell’autoscala e l’hanno consegnata ai sanitari per il trasporto in ospedale.