Siracusa, vandalizzata auto civetta della Municipale: lo sdegno dell'amministrazione comunale

Dura condanna e sdegno nome di tutta l'amministrazione” giungono dal sindaco, Francesco Italia e dall'assessore ai Rifiuti e alla Polizia municipale, Andrea Buccheri, per il danneggiamento di un'auto civetta utilizzata dai vigili urbani per i servizi contro l'abbandono illegale dei rifiuti.

La notte scorsa in contrada Spinagallo, nei pressi di Cassibile, laddove proliferano le discariche, ignoti hanno ingranto il vetro posteriore e hanno anche rubato la telecamera, una di quella chiamate “e-killer”.

“Si è trattato – continuano il sindaco Italia e l'assessore Buccheri – di un gesto vile che ci spinge a continuare in modo ancora più pressante nei confronti di quanti, incuranti delle regole, continuano ad abbandonare i rifiuti per strada. Chiederemo al prefetto di intervenire anche attraverso le altre forze di polizia per fronteggiare il fenomeno”.

Dell'accaduto sono stato informati i Carabinieri. In questo periodo i controlli della Polizia municipale si sono particolarmente concentrati nella zona di Spinagallo dove sono state elevate fino a trenta sanzioni al giorno.

In tutto il 2020, per l'abbandono irregolare di rifiuti sono state elevate sanzioni per oltre 200 mila euro.

“Ripareremo al più presto il mezzo – concludono il sindaco e l'assessore – e a breve ne metteremo altri in circolazione dotati anche di apparecchiature più moderne che stanno per essere consegnate”.