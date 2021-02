Siracusa e provincia, screening sulla popolazione scolastica: 9823 tamponi e 63 positivi

Sono stati 9823 tamponi rapidi su base volontaria eseguiti su studenti e personale scolastico delle scuole medie inferiori e superiori della provincia di Siracusa. In 63 sono risultati positivi e sottoposti a molecolare per la conferma.

Questo l'esito della campagna di screening organizzata dall’Asp di Siracusa in tutti i Comuni della provincia, in collaborazione con i sindaci e i dirigenti scolatici.

Nelle giornate conclusive del 30 e 31 gennaio lo screening ha interessato i comuni di Sortino, Noto, Avola, Siracusa e Portopalo con l’esecuzione di 2025 tamponi rapidi e l’individuazione di 9 positivi. A Noto sono stati eseguiti 417 tamponi rapidi di cui 5 sono risultati positivi, 216 a Sortino con zero positivi. Ad Avola sono stati eseguiti 415 tamponi di cui 1 positivo, a Siracusa 895 di cui 3 positivi, a Portopalo 82 tamponi e zero positivi.