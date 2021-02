Rinviato alla prossima estate il Carnevale di Palazzolo Acreide

Salta l'appuntamento con il Carnevale a Palazzolo Acreide nel canonico periodo dell'anno. Ma ciò non vuol dire che non ci sarà del tutto nel 2021: l'appuntamento con il Carnevale più antico di Sicilia è stato posticipato all'estate prossima.

"A Palazzolo Acreide - annuncia il sindaco Salvatore Gallo sui social - sarà un'estate 2021 strepitosa".

E' chiaro che tutto dipenderà dall'andamento della pandemia da covid, ma intanto, a Palazzolo si dicono pronti a far partire la macchina del divertimento.