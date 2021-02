Noto, petizione con 700 firme al sindaco Bonfanti per l'adozione immediata di Garpez

Ha già superato le 700 firme in soli 3 giorni la petizione lanciata su Change.org da Alessia Aleppo per chiedere al sindaco di Noto, Corrado Bonfanti di concederle di adottare Garpez, un cane abbandonato in strada e senza una zampa. Attualmente il cane è stato solo dato in affidamento alla promotrice della campagna.

“Garpez, così l’ho chiamato - si legge nel testo pubblicato su Change.org - e’ un cane che ha perso una zampa sulla strada e lì è stato lasciato. Veniva solo alimentato dagli abitanti del luogo, vivendo tra campi, sotto le intemperie, al caldo cocente estivo, trascinandosi quello che rimane della sua zampa sinistra.

Dopo le ultime segnalazioni che raccontavano di un cane ancora più sofferente - aggiunge - ho coinvolto i Carabinieri e l’Asp e siamo riusciti a portarlo via dalla strada. Descritto come diffidente e inavvicinabile in sole 24 ore e’ diventato membro della mia famiglia, sereno e affettuoso.”

