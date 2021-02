Siracusa, giornata in memoria di Grazia Girmena: webinar sull'oncologia pediatrica e i servizi connessi

Il Forum Terzo Settore della provincia di Siracusa, per il secondo anno in collaborazione con Anolf e Cisl, ha organizzato la giornata solidale in memoria di Grazia Girmena.

Hanno partecipato per Anolf e Cisl: Vera Carasi, segretaria generale Ust-Cisl Ragusa-Siracusa; Angela Pennisi. Anolf Siracusa; Valentina Campanella, Anolf regionale, Giuseppe di Natale, Forum T.S. Sicilia e Cristina Aripoli, portavoce Forum T.S. Siracusa. L’iniziativa, che si è svolta sabato 30 gennaio in modalità on line, ha riguardato un webinar incentrato sull’oncologia pediatrica e i servizi ad essa connessi, con particolare attenzione alla necessità di garantire a bambine e bambini, durante il periodo di degenza ospedaliera e nella fase immediatamente successiva, la continuità di servizi educativi che consentano loro di mantenere una buona qualità di vita nonostante la malattia.

Durante il webinar, che ha visto partecipanti in collegamento da diversi luoghi d’Italia che hanno raccontato esempi di buone pratiche, si è puntata l’attenzione sul benessere dell’individuo, status influenzato oltre che dalla famiglia, dagli affetti e dal contesto sociale, nel caso specifico di bambini e bambine, ragazzi e ragazze con malattia oncologica, anche dal percorso clinico assistenziale in stretta connessione con il percorso di vita e di sviluppo evolutivo. E' emerso, quale realtà imprescindibile, per favorire il processo di crescita di questi pazienti, la necessità di garantire loro una serie di servizi: l’assistenza psicologica, la scuola in ospedale, il servizio sociale, il servizio di volontariato, la mediazione culturale e il servizio educativo.