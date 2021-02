Augusta, revoca ristori comunali: Cannavà "Brutto pasticcio"

"Un brutto pasticcio la vicenda della revoca dei ristori comunali ad Augusta". Questo il commento di Fabio Cannavà, presidente di Cna Augusta.

“Quel provvedimento, approntato dalla precedente amministrazione – spiega – aveva delle criticità di partenza perché troppo stringente e infatti ha determinato un numero non altissimo di istanze, tuttavia rappresentava una risposta per le oltre 150 aziende che avevano avanzato richiesta; la situazione generata dalle criticità emerse nel corso degli ultimi mesi ha però chiuso loro la porta”.

Invece di alimentare polemiche Cannavà invece fa appello all'amministrazione comunale e al consiglio sollecitando un'azione di programmazione, al fine di riprogrammare nuove risorse per le piccole e medie imprese del territorio.