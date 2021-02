Siracusa, Covid negli istituti comprensivi: incidenza in calo

Migliora l'incidenza del covid negli istituti comprensivi siciliani rispetto a novembre scorso.

L’Ufficio Scolastico provinciale ha reso noti i dati aggiornati al 25 gennaio scorso.

In Sicilia si registra un - 43% in 557 scuole, pari al 95%. Nelle scuole dell’Infanzia, 128 gli alunni positivi; nella primaria 595, alle scuole medie 445. In totale 1168 alunni positivi.

In provincia di Siracusa, sempre al 25 gennaio, gli alunni positivi negli istituti comprensivi erano 55 e per la precisione 8 alla scuola dell’Infanzia, 22 alla primaria, 25 alle scuole medie in 47 scuole, pari al 96% delle scuole del territorio provinciale.