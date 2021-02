Piano d'Ambito, le proposte del Comune di Noto

Giovedì mattina il sindaco Corrado Bonfanti e l’ing. Alessandro Aiello di Aspecon hanno incontrato i tecnici della ditta incaricata per l’aggiornamento del Piano d’Ambito dell’Ati Idrico di Siracusa, presentando una serie di progetti e interventi per l’ammodernamento delle reti e degli impianti e per la realizzazione di nuove opere a copertura delle zone sprovviste.

Per il settore ambientale (depurazione e fognatura) i principali interventi individuati sono: l'eliminazione degli scarichi dei reflui della zona a sud di via Roma del centro di Noto ed il loro convogliamento al depuratore; la realizzazione di un nuovo depuratore con tecnologie all’avanguardia per il trattamento dei reflui del centro urbano di Noto; la realizzazione della rete fognaria nelle contrade sprovviste, come ad esempio contrada San Lorenzo e aree limitrofe dal limite sud della riserva orientata di Vendicari alla frazione Marzamemi di Pachino; frazione montana di Lenzavacche e aree limitrofe; la razionalizzazione del sistema fognario e depurativo delle zone balneari di Lido di Noto e Calabernardo.

Per il settore idropotabile (fonti e reti di adduzione e distribuzione), invece, gli interventi proposti riguardano: la realizzazione delle nuove reti nelle contrade e frazioni sprovviste tra cui San Lorenzo, Lenzavacche, Niura; la razionalizzazione delle fonti idropotabili, delle adduttrici e reti idriche esistenti per arrivare a garantire l'erogazione h 24.