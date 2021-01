Siracusa, nascode in bagno marijuana e hashish: arrestato 22enne

Un giovane incensurato di 22 anni arrestato dai Carabinieri perché sorpreso a spacciare in casa.

Dopo aver controllato gli acquirenti ed averli sorpresi in possesso delle dosi appena acquistate, i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione del giovane ed hanno rinvenuto, in un nascondiglio, ricavato in un’intercapedine tra i tubi ed i mattoni di un bagno in ristrutturazione, 72 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 40 grammi, e 36 dosi di hashish, per un peso complessivo di 19 grammi.

Trovati anche vario materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione, una ricetrasmittente e la canna di un fucile a canne mozze.

La droga e il denaro, 200 euro circa, ritenuto provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati.