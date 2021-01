Siracusa, Garanzia Giovani Sicilia: lunedì seminario informativo

Si svolgerà lunedì primo febbraio alle ore 16 in diretta streaming il seminario informativo sulle nuove azioni del programma Garanzia Giovani Sicilia, promosso da Cna Siracusa in collaborazione con il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Siracusa e il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

All’incontro parteciperanno il vicesegretario di Cna Siracusa Gianpaolo Miceli, il presidente dell’Odcec di Siracusa Massimo Conigliaro e il presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro Antonio Butera. Sono stati inoltre invitati il direttore del servizio XV del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana Alberto Alessandra e l'assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone.

Il seminario, accessibile a tutti gli interessati, verrà trasmesso in streaming sulle pagine Facebook ufficiali dei promotori.