Noto, nell'ex magazzino comunale di via Fazello un centro multimediale e polifunzionale

Proseguono i lavori dentro l’ex magazzino comunale di via Tommaso Fazello a Noto.

Giovedì mattina il sindaco Corrado Bonfanti è andato in sopralluogo nel cantiere per vedere da vicino l’avanzamento dei lavori. Nella struttura sarà realizzato uno spazio polifunzionale con sala da oltre 100 posti, uffici e spazi per la ristorazione. Il centro ospiterà congressi e ed eventi.