Augusta, Carlentini e Francofonte: 44 sanzioni nei controlli anticovid

E' di 44 sanzioni per copmplessivi 18.000 euro il bilancio dei controlli anti covid svolti dai Carabinieri nei Comuni di Augusta, Carlentini e Francofonte per il mancato uso delle mascherine, circolazione in orari non autorizzati, piccoli assembramenti.

A Carlentini sono stati sanzionati 2 bar del centro ed un altro nel comune di Lentini, dove alcuni clienti (anch’essi tutti sanzionati) sono stati sorpresi a consumare bevande nelle aree dehors antistanti i bar.

A Francofonte è stato multato il proprietario di una panineria e un cliente, sorpreso a consumare bevande alcooliche nella pertinenza del locale.

Per i titolari delle attività è stata disposta anche la chiusura provvisoria per giorni 5,