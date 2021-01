Avola, sequestro di 2 macchinette da gioco scollegate dalla rete

Due macchinette da gioco sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Noto in un bar-tabaccheria di Avola.

Durante un servizio mirato al contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo, i militari hanno effettuato un controllo nell'esercizio commerciale: apparentemente tutto era in regola. All’entrata del locale infatti erano presenti 4 apparecchi, forniti di tutte le autorizzazioni e correttamente spenti, vista la sospensione delle sale giochi. Insospettiti dal nervosismo dell’esercente, hanno approfondito il controllo, trovando in un'altra stanza due slot donee a consentire l’esercizio del gioco a rulli virtuali, con vincite in denaro, non collegati alla rete statale von due clienti intenti a giocare.

Le due macchinette sono state sequestrate, così come le giocate della giornata pari a 240 euro, e un telecomando utilizzato per spegnere le macchine in caso di un improvviso controllo.

Prevista una sanzione da 5.000 e 50.000 euro per ciascun apparecchio, oltre a quella elevata sia al gestore che ai clienti: al primo per non aver ottemperato alla sospensione dell’attività delle sale gioco e ai clienti per aver violato il divieto dib circolazione in zona rossa.