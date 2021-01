Riapertura scuole: lunedì le medie e una settimana dopo le superiori

Riapertura differita per le scuole in Sicilia. Fino ad oggi state in didattica a distanza seconde e terze medie e scuole superiori. E se per le prime la campanella tornerà a suonare lunedì 1 febbario, per le scuole superiori si dovrà attendere ancora una settimana.

Da lunedì tornano in classe al 100% in presenza le seconde e terze medie. Gli studenti degli istituti superiori inizialmente torneranno in classe al 50% da lunedì 8 febbraio.

Questo nuovo piano dovrebbe essere ufficializzato oggi nell’ordinanza con cui il presidente della Regione recepirà le nuove disposizioni del governo nazionale.