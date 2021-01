"Nessuna nostra adesione alla Lega": la smentita dei sindaci di Melilli, Sortino e Francofonte

"Nessuna nostra adesione alla Lega" Così i sindaci di Francofonte, Daniele Lentini, di Melilli Giuseppe Carta e di Sortino Vincenzo Parlato smentiscono ufficialmente e sena esitazione le voci che li volevano pronti a cambiare casacca. E per farlo, utilizzano i social.

"Siano tutti e tre impegnati in prima linea nell’affrontare l’emergenza covid - scrivono - per noi non è affatto semplice gestire questo momento storico straordinario, guidare l’amministrazione e lavorare per salvaguardare la salute pubblica delle nostre comunità e tutto ciò non lascia sicuramente spazio, tempo e serenità mentale per valutare nuove ed eventuali collocazioni politiche".