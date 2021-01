Priolo, approvato il bilancio di previsione e il Piano triennale

Approvato all’unanimità dei consiglieri presenti, il bilancio di previsione 2021/2023 di Priolo. Via libera del Consiglio Comunale anche al piano Triennale delle opere Pubbliche e al Documento Unico di Programmazione.

Dopo i ringraziamenti a consiglieri per il consenso e la convergenza sui programmi, e agli uffici comunali che, nonostante la pandemia e i numeri esigui di personale, hanno lavorato per portare avanti i programmi dell’amministrazione. Il sindaco Gianni ha elencato le iniziative attuate e alcune di quelle in programma nei prossimi mesi.

“Abbiamo inviato a Roma ed è stato approvato - ha detto il primo cittadino - il progetto per il campo sportivo di San Focà, già mandato in appalto. La prossima settimana saranno consegnati i lavori di demolizione del Cinema Italia e lunedì apriremo le buste per l’appalto ex Espesi. Per quanto riguarda le scuole abbiamo completato l’iter per l’acquisto dello stabile ex Suore, per liberare il plesso Di Mauro; a questo proposito è stato raggiunto un accordo con l’assessore regionale alla Salute e il Rettore dell’Università di Messina per avere a Priolo, unica sede in tutta la provincia, la facoltà di Scienze Infermieristiche. Con l’approvazione del Bilancio e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche - ha concluso il primo cittadino - attueremo tutte le iniziative già in itinere, che trasformeranno Priolo nei prossimi 6 mesi in un grande cantiere”

“Con l’approvazione del bilancio entro gennaio - ha affermato l’assessore competente e vice Sindaco Maria Grazia Pulvirenti - potremo finalmente disporre dello strumento necessario a far partire la macchina amministrativa.

“Grazie all’ok al bilancio - ha sottolineato il presidente Biamonte - siamo in grado di programmare il futuro del paese in un’ottica triennale”.

“I servizi già attivi lo scorso anno che riguardano il sociale - ha fatto sapere l’assessore al ramo Diego Giarratana, sono stati confermati anche per il 2021. A questi si aggiungeranno altri importanti progetti, come quello che prevede il reinserimento lavorativo di ex detenuti e soggetti svantaggiati. Per la prima volta a Priolo - ha continuato Giarratana - avremo alla scuola Manzoni un servizio ludico-educativo rivolto ai piccoli tra i 18 e i 36 mesi; per la sua realizzazione abbiamo attinto a fondi nazionali e il Comune non dovrà sostenere alcuna spesa. Per i bambini dai 6 ai 13 anni verrà invece attivato un progetto di supporto scolastico, che comprenderà attività ludico-ricreative e sportive. Saranno realizzati - ha proseguito - anche uno sportello di mediazione familiare e uno sportello di aiuto psicologico. Tra le altre iniziative in programma, l’attivazione dei Piani Utili alla Collettività, per l’inserimento lavorativo di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. E ancora la creazione di un emporio solidale e sociale, che permetterà alle famiglie economicamente disagiate di poter fare la spesa gratuitamente, attraverso la creazione di una rete solidale. Per questo progetto, Priolo sarà il comune capofila della provincia di Siracusa”.