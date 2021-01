Siracusa, il 2020 della Polizia Municipale tra l'attività ordinaria e i controlli antiicovid

Gran lavoro nel 2020 per la Polizia municipale di Siracusa, che oltre all'attività ordinaria, si è dovuta occupare anche dell'attività di controllo e vigilanza determinati dall’emergenza epidemiologica. Nel periodo maggiormente critico, marzo-giugno 2020, sono stati effettuati oltre 32mila controlli su persone e 1400 su esercizi commerciali: sono stati elevati 269 verbali ed è stata disposta la chiusura di 8 esercizi commerciali.

Riguardo le violazioni del Codice della strada sono stati elevati 64.007 verbali di accertamento; di questi 347 hanno riguardato il mancato uso delle cinture di sicurezza, 14 quello del casco, 294 l’uso del cellulare alla guida, mentre 275 sono stati elevati per mancata copertura assicurativa. 4712 le infrazioni relative all’eccesso di velocità. La Municipale, inoltre, è intervenuta in 642 incidenti stradali, 296 con soli danni ai mezzi, 341 con lesioni alle persone coinvolte e 5 con esito mortale.

Nel settore dell'Annonaria, la Polizia municipale ha svolto attività di vigilanza e controllo delle attività commerciali, delle affissioni e dei tributi: sono stati effettuati 2085 accertamenti e controlli che hanno prodotto 183 verbali, 18 sequestri di merce e 7 comunicazione di notizie di reato. Sono stati espressi 147 pareri per installazione di mezzi pubblicitari.

Nell'ambito della tutela dell’ambiente sono stati effettuati servizi mirati al controllo degli automezzi per il trasporto di rifiuti, rifiuti pericolosi (amianto) e materiale di risulta con la verifica dei formulari e l’iscrizione all’albo trasportatori, effettuando posti di controllo mensili. Sono stati espletati servizi giornalieri impiegando 14 unità al giorno per attività di repressione in materia di abbandono rifiuti, conferimento fuori orario e deiezioni canine. E’ stata inoltre svolta attività di controllo dell’inquinamento del suolo, con 1036 controlli per discariche abusive e 72 per scarichi civili; sono stati svolti ancora controlli giornalieri per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico, ed è stata attivata la sorveglianza nell’Area Marina Protetta, con 308 controlli. Sempre a tutela dell’ambiente e del territorio sono state effettuate 132 ispezioni, redatti 22 verbali di infrazione urbanistica, 6 dei quali con sequestro.

La sezione di Polizia Giudiziaria in materia di contrasto dei reati sul territorio nonché di prevenzione contro i fenomeni di degrado, ha svolto 31 attività investigative su delega dell’Autorità Giudiziaria, ha acquisito 414 tra esposti, denunce e querele, ed ha notificato per conto dell’Autorità giudiziaria 590 atti e 304 comunicazioni di notizia di reato.