Siracusa, intervento antidroga: sequestrate 47 dosi di hashish

Agenti delle Volanti, nell’ambito della continua opera di contrasto alle piazze dello spaccio, al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, transitando in Via Immordini, notavano un giovane che, alla vista della Polizia, fuggiva.

Da un controllo accurato all’interno dello stabile in cui si aggirava il fuggitivo, gli uomini delle Volanti rinvenivano una busta in plastica contenente 47 dosi di hashish.

Inoltre, continuando il pattugliamento nell’altra piazza dello spaccio di Via Immordini, gli agenti controllavano un uomo di 32 anni che, spontaneamente, consegnava agli operatori due involucri termosaldati, contenente al suo interno sostanza stupefacente del tipo crack.

Per tale motivo l’uomo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente.