Siracusa, da lunedì pulizia della caditoie stradali alla Borgata

A partire da lunedì 1 febbraio e per tutta la settimana gli operai della Tekra saranno impegnati nella zona della Borgata Santa Lucia nella pulizia delle caditoie stradali, così da favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana. I lavori saranno svolti dalle 6 alle 18:

l'1 e il 2 febbraio nelle vie Bengasi, Diaz e dell'Arsenale; il 3 e il 4 in Riviera Dionisio il Grande e via allo Sbarcadero santa Lucia; il 5 e il 6 in viale Teocrito e in via Torino.

Per rendere più agevoli i lavori, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un'ordinanza con la quale autorizza il restringimento delle carreggiate per una lunghezza di 10 metri, 5 metri prima e 5 dopo le caditoie interessate. Negli stessi tratti di strada sarà in vigore il divieto di parcheggio con rimozione coatta dei mezzi.