Social network e trasparenza, depositato ddl all'Ars

Un ddl depositato all'Ars da Forza Italia per sollecitare il Governo nazionale a recepire le direttive europee in materia di comunicazione ferme al Senato e averepiù trasparenza e sanzioni sui social network. L'inizitiva arriva dopo la notizia di ieri dell'influencer del Siracusano denunciata per istigazione al suicidio a seguito di un video su una challenge estrema pubblicato su Tik Tok.

"Quante altre tragedie devono consumarsi sotto i nostri occhi, prima che si metta un freno al dilagare di certe dinamiche del mondo virtuale? - chiede la deputata regionale siracusana Daniela Ternullo, firmataria del ddl presentato da Bernardette Grasso- Più trasparenza sui contenuti audiovisivi, più controlli e sanzioni certe per i trasgressori, sono alcuni dei punti trattati, che Forza Italia ritiene siano prioritari".