Siracusa, centro congressuale: Noi Albergatori si schiera per il completamento del Verga

Si allarga il dibattito sulla necessità di un centro congressi a Siracusa.

Ad intervenire oggi è il presidente di Noi Albergatori, Giuseppe Rosano che si dichiara apertamente contro la realizzazione di una nuova struttura di grandi dimensioni.

“E’ impensabile l’idea di una struttura così grande in una città come Siracusa che non avrebbe nemmeno i posti letto per accogliere il numero di ospiti attirati da un centro congressi simile. Non solo. La città più in generale non ha i numeri, e forse nemmeno la vocazione, per appuntamenti simili. Quello a cui guarda Siracusa è infatti un turismo lento di qualità, misurato alla potenzialità della città, della stessa Ortigia, incapace di accogliere grossi numeri".

L'associazione, pertanto, appoggia l'idea di "mettere in funzione il più presto possibile il Verga, un contenitore già esistente che - conclude Rosano - potrebbe essere affidato a chi in città ha già un’ampia e consolidata esperienza nell’organizzazione e nella gestione nel settore congressuale”.