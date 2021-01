Nel Torinese, uccide moglie e figlio di 5 anni: fermato

Un uomo di 39 anni ha ucciso moglie e figlio di appena 5 anni per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. E accaduto nella notte in un'abitazione di Carmagnola, in provincia di Torino. L'uomo è stato ricoverato al Cto di Torino, dove è piantonato dai Carabinieri. Il duplice omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite familiare avvenuta per motivi da chiarire. Il 39enne non è in pericolo di vita. I militari sono intervenuti sul posto dopo segnalazione dei vicini di casa.