Noto, Superbonus 110%: via libera all'assunzione di un tecnico per l'Ufficio Urbanistica

Approvato dalla giunta comunale di Noto la delibera che consente di bandire il concorso per l’assunzione a tempo determinato di un tecnico che potenzi le attività dell'ufficio Urbanistica grazie al Superbonus 110%”.

Ad annunciarlo è il sindaco Corrado Bonfanti.

“Il passaggio di stamattina in Giunta - conclude Bonfanti - ci permetterà di poter beneficiare dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per l’assunzione di una nuova unità da affiancare al nostro ufficio Tecnico per i prossimi 12 mesi. Il Superbonus è un’opportunità che non può farci trovare impreparati e abbiamo il dovere di facilitare e velocizzare le attività dei nostri professionisti locali che potranno così ripartire e mettersi alle spalle questo brutto periodo”.

La nuova unità professionale sarà assunta con contratto di categoria “C” a 24 ore settimanali.