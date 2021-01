Siracusa, Confindustria all'Asp: "Proroghiamo l'Uscai fino al 30 giugno"

"Proroghiamo l'Uscai fino al 30 giugno per i lavoratori della zona industriale".

La richiesta arriva dal Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, che ha scritto alla Direzione provinciale dell’Asp e all’assessorato regionale alla Salute per chiedere la proroga fino al 30 giugno per consentire a tutti i lavoratori della zona industriale di fruire del presidio “tamponi” al fine di monitorare e contenere la diffusione epidemiologica da Covid-19.

Ad oggi, sono stati effettuati circa 300 tamponi antigenici e 40 tamponi molecolari fra i lavoratori.

La convenzione prevede la fine del presidio al 31 gennaio, originariamente coincidente con la fine della “fermata di manutenzione” di Isab-Lukoil.

“Risulta strategico - dichiara il Presidente di Confindustria Siracusa – che tale preziosa attività continui ad assicurare assistenza e monitoraggio ai lavoratori e che possa inoltre l’Uscai, grazie all'apporto dei medici dell’Asp essere utilizzato per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19”.