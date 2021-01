Si allarga il focolaio alla Chindemi, chiuso il plesso di via Basilicata per 10 giorni e screening a tappeto

Si allarga il focolaio di contagi da covid all'istituto comprensivo Chindemi di Siracusa. In prima battuta erano stati 7 i contagi constatati e per la maggior parte di trattava di docenti e personale della scuola. Adesso i positivi stanno spuntando anche tra gli alunni.

Ieri era stata disposta la chiusura dei plessi di via Basilicata e del Parco Robinson per due oggi.

Alla luce delle ultime novità però il Dipartimento prevenzione dell'Asp di Siracusa con a capo il dott. Ugo Mazzilli, ha ritenuto doveroso procedere alla chiusura del plesso scolastico di via Basilicata per 10 giorni con uno screening a tappeto che si terrà la prossima settimana. E' stato chiesto alla dirigente della scuola di inviare l'elenco della popolazione scolastica dell'istituto, suddiviso per gruppi di 50/ 70 persone, di modo da organizzare da lunedì a giovedì della prossima settimana le sessioni di drive in per i tamponi rapidi e procedere al tracciamento dei contatti.