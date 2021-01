Siracusa, Asp: stabilizzato altro personale precario

Prosegue la procedura di stabilizzazione del personale precario all’Asp di Siracusa.

Dopo le 30 unità della scorsa settimana, l’Azienda ha immesso in ruolo altri 2 dirigenti medici di medicina interna, 2 neurologi e 1 dirigente medico di cure palliative. Inoltre, a completamento di procedure concorsuali, sono stati assunti 1 dirigente medico di malattie infettive e 2 dirigenti medici di anatomia patologica, già in servizio a tempo determinato, oltre ad un cardiologo a scorrimento di una graduatoria esistente.

Intanto, si sta procedendo all’effettuazione dei colloqui e all’approvazione degli atti dei primi dei concorsi avviati per la nomina dei direttori di Strutture complesse.