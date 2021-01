Siracusa, cimitero nel degrado: pericoloso lo stato delle pensiline

Il cimitero di Siracusa in condizioni di degrado. A denunciare la situazione sono Vincenzo Vinciullo, Angelo D’Alessandro e Vincenzo Salerno di Siracusa Protagonista.

"Intonaci staccati, pilastri in evidente stato di sofferenza, calcinacci caduti per terra, pensiline in assoluto stato di degrado che mettono a rischio la vita e l’incolumità dei cittadini". fanno rilevare, chiedendosi al contempo le some, pari a 1,6 milioni, pagati dai cittadini per il rinnovo delle concessioni dei loculi.