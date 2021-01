Rosolini, ruba un'auto: si pente e confessa ai Carabinieri

Dovrà rispondere di furto aggravato un 45enne originario di Scicli che ruba una Rav4 a Scicli e giunto a Rosolini si consegna ai carabinieri.

L’uomo ha raccontato ai militari che mentre camminava per strada, aveva notato che l’auto aveva le chiavi inserite nel quadro d’accensione. Non ci avevapensato due volte, e si era messo alla guida della vettura allontanandosi verso Rosolini. Qui, probabilmente accortosi anche che l’auto era monitorata da antifurto satellitare, aveva fatto marcia indietro, confessando il furto in caserma.

I Carabinieri hanno restituito il mezzo al legittimo proprietario e hanno denunciato il 45enne.