Servizi anticovid a Siracusa e Noto, 17 sanzioni

Servizi anticovid tra Siracusa e Noto da parte dei Carabinieri.

Nel capoluogo, in Ortigia in 4 sono stati sorpresi mentre erano intenti a svolgere porta a porta attività di vendita di energia elettrica. Ma dall’analisi dei codici Ateco è risultato che tale attività, in questo periodo, si deve svolgere solo tramite contatti telefonici. Da qui le sanzioni elevate nei loro confronti.

Nella parte sud della provincia i Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli agli esercizi commerciali ed alle persone per verificare il rispetto della zona rossa. In poche ore sono state elevate 13 sanzioni ad altrettante persone trovate a circolare senza motivazioni rilevanti.