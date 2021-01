Floridia, chiuso per 5 giorni bar-tabacchi: sanzionati clienti e gestore

Sette persone sono state sorprese all’interno di un bar/tabacchi di Floridia mentre erano intente a consumare cibo e bevande in attesa dell’estrazione del “lotto alle dieci”, in barba a tutte le normative che vietano gli assembramenti.

I Carabinieri hanno sanzionato i 7 avventori ed hanno elevato analoghe sanzioni anche al gestore ed all’attività commerciale, procedendo contestualmente all'immediata chiusura temporanea per 5 giorni, alla quale seguiranno le ulteriori determinazioni prefettizie in termini di sanzioni accessorie (sospensione dell’attività fino a 30 giorni).