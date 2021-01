Eventi digitali dell'Inda: domani "Luca Ronconi a Siracusa"

Il mito nel teatro di Luca Ronconi - Siracusa 2002 sarà il tema del nuovo incontro delle iniziative digitali dell'Inda inserito nel ciclo “Antichi pensieri”.

Il confronto, venerdì 29 gennaio alle 18 in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione. La stagione 2002 al Teatro Greco, con Le Baccanti, Prometeo Incatenato e Le Rane, rappresentò una nuova tappa del viaggio di Ronconi nel teatro antico, che vanta episodi importanti, dall’Orestea di Belgrado alle Baccanti di Prato, da Fedra a Medea, da Uccelli all'Odissea. L’incontro sarà introdotto e moderato dal sovrintendente della Fondazione Inda Antonio Calbi e sono previsti gli interventi di: Roberta Carlotto - già direttrice di Radio Tre e da sempre complice e collaboratrice di Ronconi, erede del lascito artistico di questo maestro della regia del Novecento, responsabile del Centro Teatrale Santa Cristina, in Umbria, sede di prestigiose summer school per attrici e attori, registi e drammaturghi; Margherita Palli - fra le grandi scenografe per il teatro e l’opera lirica europee, che proprio per Ronconi ha inventato spazi drammaturgici e estetici di grande bellezza e sempre sorprendenti; per la trilogia di Siracusa, creò la scultura ciclopica per il Prometeo. Manuel Giliberti - architetto e regista, da sempre testimone attivo delle stagioni dell'Inda, già vicepresidente della Fondazione.