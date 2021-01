Siracusa, scooter non si ferma all'alt: denunciato 15enne

Scooter con a bordo due ragazzi non si ferma all'alt della Polizia a Siracusa e tenta la fuga.

La pattuglia si mette al suo inseguimento poi desiste per non assecondare le manovre spericolate del conducente della moto e mettere in pericolo pedoni e automobilisti. Grazie alla targa, però, gli agenti risalgono al proprietario del mezzo, il cui figlio di 15 anni viene identificato come uno dei due a bordo del ciclclomotore e viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per non essersi fermato all’alt della polizia.