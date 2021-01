Case a 1 euro ad Augusta, l'iniziativa della giunta Di Mare

Case a 1 Euro ad Augusta. Questa l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale megarese.

"Questo progetto - spiega il sindaco Giuseppe Di Mare - mira a riqualificare il centro storico, le frazioni, e tutta la città in generale e a tutelare la sicurezza dei cittadini. Parliamo di immobili da anni chiusi, abbandonati, che necessitano di grandi ristrutturazioni, di proprietà di privati che vogliono sbarazzarsene e che spesso non trovano modo di farlo.

Con la nostra idea - precisa ancora il primo cittadino - puntiamo anche ad intercettare un flusso turistico importante dall'estero".