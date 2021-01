Priolo, essenzialità dell'impianto elettrico di Isab-Lukoil: approvato ordine del giorno all'Ars

Un ordine del giorno approvato ieri come raccomandazione all’Ars perché sia riconosciuta l’essenzialità per l’impianto di energia elettrica Isab-Lukoil di Priolo. Il documentoporta la firma di tutta la deputazione regionale siracusana (Cannata, Ternullo, Pasqua e Zito) oltre che da tutti i capigruppo.

A darne notizia è Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e segretario della III Commissione Ars Attività Produttive, che ha redatto l'ordine del giorno.

“Con questo documento – spiega Cafeo – si vuole chiarire la posizione del Governo regionale sulle strategie industriali dell’Isola e porre l'attenzione a salvaguardare sia la forza lavoro impegnata nel settore sia l’avvio di una graduale ma inevitabile transizione energetica verso nuovi obiettivi di sostenibilità.

Si impegna inoltre il Governo ad intervenire nei confronti dei competenti organismi a livello nazionale, anche perché l'attuale limitazione comporta per il gestore pesanti oneri che si ripercuotono anche sulle tariffe ai consumatori, considerando che l’impianto, oggetto di recenti interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, produce tra il 10% e il 20% dell’intero fabbisogno regionale”.