Challenge estrema su Tik Tok, influencer di Lentini denunciata per istigazione al suicidio

E' stata denunciata per istigazione al suicidio una donna di 48 anni di Lentini per aver pubblicato su Tik Tok, il social dei giovanissimi sotto accusa nell'ultimo periodo, un video in cui si mostra una sfida estrema. Il video, che mostra un uomo e una donna con il volto totalmente coperto da nastro adesivo trasparente che restano senza respiro, è stato intercettato dalla Polizia postale di Firenze, durante il monitoraggio della rete internet. In quel video c'è un link riconducibile al profilo di una influencer di Lentini. La procura di Firenze, che coordina le indagini, ha emesso un provvedimento urgente di perquisizione, anche informatica, e sequestro degli account social della donna, eseguito dalla Polizia postale di Catania.

Il video, è stato segnalato dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizio polizia postale di Roma e rimosso dalla piattaforma TikTok.

E' stato accertato che nel tempo l’influencer aveva pubblicato anche altri numerosi video dello stesso genere e che le hanno permesso di ottenere popolarità e l’attenzione di 731.000 followers di diverse età.

La polizia postale nel suo comunicato ribadisce i consigli, diretti ai genitori, per un uso corretto dei telefonini e dei social da parte dei figli. E il primo consiglio è: la migliore garanzia di tutela per i minori, in generale, è non lasciarli soli in un ambiente popolato da adulti come la Rete.