Siracusa, contagi alla Chindemi: chiusi oggi e domani i plessi di via Basilicata e del Parco Robinson

Il covid fa nuovamente la sua comparsa nelle scuole. E' di ieri la notiozia di 7 contagi all'istituto comprensivo Chindemi, per la maggior parte tra il personale scolastico (docenti e Ata), che ha indotto il responsabile del Dipartimento prevenzione dell'Asp di Siracusa, a disporre la chiusura per due giorni dei plessi di via Basilicata e del Parco Robinson e di mettere in quarantena per 14 giorni, compresi tra il 22 gennaio e il 4 febbraio, gli alunni di una sezione della scuola dell'infanzia. La chiusura dei due plessi si rende necessari perché, come spiega la dirigente, Teresella Celesti, nella circolare: gli alunni in questione hanno svolto attività didattica, fino a giorno 26 nel plesso centrale di via Basilicata e che ieri sono stati trasferiti nella sede di appartenenza del Parco Robinson, riaperto dopo interventi di ristrutturazione.

Nei due plessi chiusi sarà effettuata la pulizia straordinaria e la sanificazione di tutti i locali.