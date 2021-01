Siracusa, Ordine dei medici: concluso il corso di alta formazione manageriale per primari

Si è conclusa con un bilancio positivo l’edizione 2020-2021 del corso di formazione manageriale per “direttori di struttura complessa”, organizzata dall’Ordine dei Medici di Siracusa, in collaborazione con l’omologo palermitano.

Iniziate lo scorso anno, le lezioni per futuri direttori di struttura complessa sono terminate con la sessione degli esami finali, alla presenza del direttore generale dell’assessorato della Salute, Letizia Di Liberti, che ha presieduto la Commissione di esami insieme al presidente dell’Ordine dei Medici aretuseo Anselmo Madeddu e ad altri tre commissari di esami: Anna Maria Longhitano, Salvatore Russo e Eugenio Bonanno.

"Siamo davvero molto soddisfatti di questa edizione – sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa Anselmo Madeddu– Non potevamo desiderare di più e di meglio per un’edizione che ha richiesto flessibilità e prontezza organizzativa. Ci siamo impegnati con determinazione affinché il corso si potesse tenere anche quest’anno. Mantenendo i consueti obiettivi di eccellenza, ai quali, fin dall’inizio, il corso ha mirato. Siamo, infatti, giunti già alla IV edizione di questi corsi che hanno formato ad oggi quasi ben 100 medici dirigenti di primo livello, siracusani e non, aspiranti direttori di struttura complessa, dandogli la possibilità di perfezionare le proprie qualità personali e professionali lungo un percorso di studi versatile e multi-disciplinare a tutto tondo, con l’apporto di professionisti di altissimo livello in diversi campi”.