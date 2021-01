Noto, nuovo screening per la popolazione scolastica

Nuovo screening con tamponi rapidi per la popolazione scolastica a Noto. E' in programma per sabato 30 gennaio a Lido per gli alunni, docenti e personale scolastico che non avessero partecipato allo screening del 16 gennaio.

E' necessaria una prenotazione che va effettuata entro e non oltre le 20 di domani giovedì 28 gennaio, consultando i siti internet o le pagine Facebook degli istituti scolastici.

Le modalità organizzative e gli eventuali turni saranno comunicati dagli stessi istituti. In caso di richieste eccessive rispetto alla disponibilità logistica, sarà possibile prevedere ulteriori giornate dedicate.