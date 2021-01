Lentini, riprende l'attività del reparto di Cardiologia dell'ospedale

Da domani riprende l'attività del reparto di Cardiologia all'ospedale di lentini. Saranno riattivati quattro posti letto, due di Terapia intensiva coronarica e due di Cardiologia.

Il provvedimento è stato adottato, su autorizzazione della Direzione sanitaria aziendale, dopo una breve sospensione delle attività non urgenti, a seguito di alcuni casi di positività al covid 19 tra operatori sanitari. La riapertura sarà parziale a causa della temporanea presenza ridotta di medici in servizio che svolgeranno turni di guardia di dodici ore per garantire comunque una idonea assistenza ai pazienti cardiopatici del territorio di Lentini.

Successivamente si provvederà, gradualmente, al rientro in sevizio del personale al momento assente, alla riapertura totale del reparto e degli ambulatori. Ne danno notizia il direttore sanitario dell'ospedale di Lentini Eugenio Vinci e il responsabile Uosd di Cardiologia e Utic Vincenzo Crisci.