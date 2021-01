Al via il campionato regionale Aci Sport Karting, domenica la prima prova

Si apre il prossimo fine settimana la stagione delle corse 2021 del Campionato regionale karting, in programma alla Pista del Sole di Villasmundo.

Saranno 11 gli appuntamenti siciliani. Dopo la gara inaugurale di Melilli, il calendario del Campionato Siciliano prevede, la tappa agrigentina di Eraclea Minoa il 14 Febbraio. Il 7 Marzo appuntamento in provincia di Ragusa, sul Circuito Vincenza di Ispica, mentre l’11 Aprile il “circus” farà tappa nel trapanese a Triscina. Si rimane in provincia di Trapani nel week end del 2 maggio al Kartodromo di Kinisia. Il 16 maggio e il 13 giugno si torna in provincia di Ragusa rispettivamente a Vittoria e nuovamente a Ispica. Il secondo appuntamento a Triscina è previsto il 27 Giugno, mentre la provincia ennese è rappresentata con i due round consecutivi di Villarosa del 18 Luglio e del 5 Settembre. Chiusura il 26 Settembre di nuovo a Melilli dove già sono cominciati i test. Fra i piloti molti campioni della scorsa stagione e alcuni “driver” in allenamento per i futuri impegni nazionali e internazionali.

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 30 gennaio con le prove libere; domenica 24 in mattinata dopo un ulteriore turno di rifinitura sono in programma le qualifiche e le pre finali. A seguire le finali e la cerimonia di premiazione.

L’evento si svolgerà a porte chiuse, secondo le norme in vigore dell’ultimo DPCM, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.