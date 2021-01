Siracusa, Decreto crescita e stabilizzazioni: la sollecitazione della Fp Cisl

“Un’opportunità fornita dal Decreto Crescita da cogliere da parte dei Comuni per giungere alla ricontrattualizzazione del personale part-time in full-time, e garantire un livello più elevato di servizi alla cittadinanza”.

A pensarla così è il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, che ha chiesto un confronto urgente ai sindaci, ai segretari generali dei Comuni della provincia, insieme al commissario e al segretario generale del Libero Consorzio.

"Il Decreto Crescita - evidenzia Passanisi - garantisce che i Comuni nel periodo 2020/2024 possano procedere ad un programma di assunzioni utilizzando le facoltà assunzionali dei cinque anni precedenti il 2020. il nostro auspicio - conclude - è quello che i Comuni siracusani vogliano tempestivamente e pienamente sfruttare le nuove facoltà assunzionali riconosciute dalla legge al fine di attribuire una percentuale del budget per l’aumento dell’orario del personale part-time fino a raggiungere, laddove è possibile, le 36 ore”.