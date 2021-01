Siracusa, Asacom: le cooperative creditrici di milioni di euro

Risposte immediate da parte del Libero Consorzio Comunale, sulla mancata erogazione delle spettanze dovute alle cooperative per il servizio Asacom, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti disabili degli istituti superiori per gli anni 2014, 2015 e 2016.

A sollecitarlo sono Confcooperative Siracusa e Legacoop Sud Sicilia

Le cooperative – fanno notare i presidenti Enzo Rindinella e Sebino Scaglione - si sono occupate di centinaia di studenti, dovendo far fronte agli stipendi dei propri dipendenti senza riscuotere dall’ex Provincia quanto dovuto. Un credito che ammonta a svariati milioni di euro, se si considerano le cooperative di tutte le Centrali e altre onlus. Il dissesto finanziario del 2018 ha fatto partire un iter che ad oggi non ha ancora condotto all’erogazione delle somme destinate alle cooperative.

Alla luce di tutto questo - concludono - chiediamo di sapere se gli 8 milioni di euro stanziati per l'ex Provincia, saranno utilizzati anche per i pagamenti che riguardano le nostre cooperative".