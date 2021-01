Noto, garage abusivo in un terreno della ex Provincia: denunciato 44enne

Un terreno di proprietà della ex Provincia, destinato alle scuole, utilizzato da un privato per allevare animali.

Questo quanto scoperto dai Carabinieri in pieno centro urbano di Noto: i militari, con il supporto degli uomini della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno indagato su un manufatto in cemento di circa 45 metri quadrati realizzato su un terreno di proprietà della Provincia Regionale di Siracusa e ricadente in zona “AS”, area dedicata per l’istruzione dell’obbligo, attiguo all’Istituto Superiore “M. Raeli” di via Pitagora.

Il manufatto, realizzato abusivamente, era utilizzato come deposito di attrezzi e nelle vicinanze erano state realizzate baracche adibite ad allevamento di animali. Al loro interno, infatti, sono stati trovati 35 animali, fra galline, ovini e caprini, su cui sono in corso gli accertamenti delle Autorità Sanitarie competenti; un coltello a serramanico, con lama di 60 centimetri e 25 grammi di marjiuana.

L'utilizzatore della struttura, un 44enne di Noto, appartenente alla comunità dei “Caminanti” è stato denunciato per invasione di terreno pubblico ed abusivismo edilizio, mentre il manufatto è stato posto sotto sequestro. Gli animali sono stati affidati ad allevatori locali.