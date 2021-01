Siracusa-Gela, Vinciullo: "I tratti Noto-Rosolini e Rosolini-Avola ridotti a trazzere"

"I tratti Noto-Rosolini e Rosolini-Avola ridotti a trazzere" a denunciarlo è Enzo Vinciullo di Siracsua Protagonista che punta l'incide contro il governo regionale e l'assessore alle Infrastrutture, Marco falcone.

"Negli ultimi due anni - scrive Vinciullo - sono stati più volte annunciati i lavori di messa in sicurezza dell’autostrada nei tratti Noto-Rosolini e Rosolini-Avola, i lavori non solo non sono ancora iniziati, ma a causa della loro pericolosità, le due arterie sono una vera e propria trazzera. E questo - conclude - nonostante il finanziamento sia della scorsa Legislatura".