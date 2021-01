Centro congressi a Siracusa, Marziano: "Il Verga potrebbe essere pronto in pochi mesi"

Si fa un gran parlare della necessità di avere a Siracusa un grande centro congressi. Recentemente il tema è stato ripreso durante un incotro tra il presidente della Camera di Commercio Siracusa-Ragusa-Catania, Pietro Agen, e un gruppo di imprenditori. Sull'argomento si registra oggi l'intervento di Bruno Marziano, già presidente della Provincia regionale di Siracusa, che propone l’ex Cineteatro Verga, che sarebbe vicino al 90% del completamento dei lavori.

"Basterebbero pochi fondi alla Camera di Commercio Siracusa-Ragusa-Catania - afferma Marziano - per acquistare e completare una struttura che ha circa mille posti, un’area orchestra mobile che si adegua alle esigenze degli eventi, sale collaterali per esigenze varie ( sala stampa, meeting, mostre, uffici).

Inoltre - aggiunge - il Verga si trova a poche centinaia di metri dal più grande parcheggio della città, il Talete, che il Comune ha deciso di riqualificare ed ammodernare. Un collegamento di pullmini elettrici completerebbe le esigenze logistiche.

In questo tipo di proposta potrebbero trovare collaborazione il Comune, l’ex Provincia che finanziariamente non naviga in buone acque e che potrebbe cedere ad un prezzo accettabile la proprietà alla Camera di Commercio (senza lungaggini formali essendo due enti pubblici) . I privati - conclude Marziano - potrebbero essere partner nella gestione della struttura".