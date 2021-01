Priolo, discussione della tesi di laurea: il Comune mette a disposizione l'aula consiliare

Gli studenti universitari di Priolo potranno discutere la tesi di laurea all’interno dell’Aula Consiliare del Comune insieme ai parenti stretti e qualche amico.

L’iniziativa è stata proposta dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Biamonte e condivisa dal Sindaco Pippo Gianni e dall’intera Amministrazione.

“Visto il periodo pandemico - ha affermato il primo cittadino - molti Atenei hanno deciso di mantenere la discussione della tesi di laurea in modalità telematica, con l’obiettivo di contenere i contagi. Già in qualche Comune è stata sperimentata con successo la discussione delle tesi nelle Aule Consiliari, che rappresentano un luogo simbolico, ricco di significato, oltre ad essere notoriamente molto spaziose”.

“Con le Università ancora chiuse e il proseguimento della discussione delle tesi in modalità telematica - ha commentato il presidente Biamonte - abbiamo pensato di mettere a disposizione dei laureandi l'Aula Consiliare. Potranno assistere parenti, amici e conoscenti nella misura massima consentita dalle norme in vigore e nel rispetto delle relative disposizioni. La discussione della tesi - ha proseguito Biamonte - è un momento importante nella vita di ogni studente. È la conclusione di un lungo percorso formativo, con tutti i “riti” collegati al momento della discussione che il Covid ha stravolto”.

Per il collegamento telematico con il proprio Ateneo, il Comune metterà a disposizione la strumentazione tecnologica necessaria.