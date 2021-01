Priolo, completata la riqualificazione di piazza Bellini

Ultimati gli interventi di riqualificazione di piazza Bellini, a Priolo. La ditta che ha eseguito l'opera ha consegnato i lavori.

"Siamo finalmente riusciti a restituire piazza Bellini alla città e ai suoi abitanti" - ha commentato l'Assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti.

"L'attività del Comune - ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni - è incessante. Siamo fortemente impegnati nella riqualificazione degli spazi pubblici, intesi come piazze, strade, infrastrutture sportive. Il rifacimento di piazza Bellini - ha concluso - è un'opera davvero importante per gli abitanti della zona e per tutto il paese. Altri interventi, già in previsione, andranno presto in appalto".

Oltre al Sindaco Gianni e all'Assessore Margagliotti, alla breve cerimonia di consegna dei lavori erano presenti il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Biamonte, gli assessori Giarratana, Gozzo e Gambuzza, i consiglieri Buonafede, Boscarino e Di Marco.